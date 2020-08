Zorg: gênant gedoe in Kamer

Gênant en schrijnend. Zo noemt een woordvoerder van V&VN, de vereniging van verzorgenden en verpleegkundigen, de wijze waarop er woensdagavond in de Tweede Kamer is omgesprongen met een motie voor meer salaris voor werkenden in de zorg.

Utrecht

Voor een hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer, zoals die voor deze motie was gevraagd, moeten er minimaal 76 leden aanwezig zijn: de helft, plus een. Dat zogenoemde quorum was er echter niet doordat parlementariërs de Kamer verlieten. V&VN is teleurgesteld. 'Zo blijven mensen uit de zorg vertrekken, terwijl er juist extra krachten nodig zijn. Ze missen waardering, zeggenschap en loopbaanperspectief.'

Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV, heeft eveneens kritiek op de gang van zaken: 'Het moet natuurlijk over de inhoud gaan en niet over de vorm, maar de verontwaardiging over het uitblijven van extra geld voor zorgmedewerkers is volkomen terecht. Er moet snel een structurele bijdrage komen voor de waardering van zorgpersoneel, want van applaus alleen kan niemand brood kopen. De zorgbonus is eenmalig en nog steeds niet uitgekeerd.'

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib zegt dat het partijen altijd vrij staat te vragen om hoofdelijke stemmingen op een ander moment te houden.

