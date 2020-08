Marokko annuleert vluchten van en naar Nederland

Nederlanders die nu in Marokko verblijven, speuren massaal naar sluiproutes om zo snel mogelijk terug te vliegen naar huis. Alle vluchten van en naar Nederland zijn tot in elk geval 31 augustus geannuleerd.

Amsterdam

Op Facebook regent het klachten en hulpvragen. Honderden vakantiegangers vertellen dat ze de komende weken terug naar huis moeten en zoeken naar alternatieve routes via Duitsland en België. Vluchten van en naar die landen zijn vooralsnog wel mogelijk. Ook de andere kant op wordt er gezocht naar sluiproutes die de geplande vakantie in Marokko alsnog mogelijk maken. Zo wordt op sociale media geïnformeerd of het een optie is om via Zaventem naar Fez te vliegen.

De Marokkaanse regering heeft het luchtruim voor al het vliegverkeer van en naar Nederland vanaf donderdag gesloten. Die rigoureuze maatregel is waarschijnlijk een reactie op het besluit van de Nederlandse autoriteiten afgelopen dinsdag om een inreisverbod in te ste..

