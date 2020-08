Radioactieve moestuin

In Reizen Waes reist de Vlaamse presentator Tom Waes naar bestemmingen die de gemiddelde toerist links zou laten liggen. In deze aflevering gaat hij naar Oekraïne, een land dat nog steeds in hevige oorlog is met Rusland. Er komen amper toeristen.

Dat het verhaal van Oekraïne vooral politiek getint is, wordt duidelijk in de hoofdstad Kiev, waar vijf jaar geleden hevige protesten waren. De demonstranten hadden genoeg van de Russisch gezinde president. De politie schoot op ongewapende demonstranten, met meerdere doden en gewonden als gevolg. President Janoekovytsj vluchtte naar Rusland. Deze gebeurtenis ligt nog vers in het collectieve geheugen. De revolutie was een keerpunt in de geschiedenis van Oekraïne. Sindsdien vaart het land een meer pro-Europese koers, maar de haat tegenover Rusland zit nog diep.

Een bizarre toeristische attractie is het huis dat eigendom was van de gevluchte ex-president. Het is gebouwd met corruptiegeld dat is gestolen van de Oekraïners. De r..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .