‘Vibe introweek niet weg’

Tijdens de aangepaste introductieweek van Wageningen Universiteit sporten studenten in tropische warmte. Op de campus is veel ruimte en dus konden in Wageningen relatief veel activiteiten doorgaan. (beeld JACO KLAMER)

Wageningen

Wie donderdagmiddag een rondje over de campus in Wageningen loopt, zou niet vermoeden dat hier de introductieweek voor eerstejaars studenten is begonnen. Geen drommen studenten, geen groot festival, alleen de witte opblaasletters AID (Algemene Introductiedagen Wageningen) en kleine groepjes studenten geven een teken van het evenement.

Voor de nieuwe eerstejaars is er op deze eerste dag een sportdag, een fietsroute of een studiedag. Op het sportpark aan de rand van de campus rouleren de vooraf ingedeelde groepjes studenten tussen onder meer (droog)roeien, lacrosse, korfbal, tennis, boksen en volleybal. Het is warm, maar daar wordt nauwelijks over geklaagd.

Op een stoeprand naast de activiteit van de roeivereniging zit een groep me..

