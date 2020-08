In het spoor van de Romeinen

Het leven is goed in het Brabantse land. Dat merken we vandaag als we verschillende mensen aanspreken. Het begint al in Cuijk met de treinconducteur. ‘Dag dames, welkom in Cuijk. We hebben voor jullie geregeld dat de regen net is opgehouden. Geniet van deze dag.’ Dat gaan we zeker doen.

Als we over de Via Valentiniana fietsen, een oude Romeinse weg van Cuijk naar Boxmeer, ontmoeten we Max Maselaman. Hij vertelt enthousiast dat op de plek waar de Romeinen vroeger een stenen brug over de Maas hebben gebouwd, het leger nu elk jaar voor de Nijmeegse Vierdaagse een pontonbrug neerlegt. Duizenden wandelaars steken hier de Maas over. Voor Cuijk een jaarlijks spektakel.

Hij wil nog wel veel meer vertellen over het goede leven in Brabant of over de grote jaarlijkse optocht met Sint-Maarten en de Sint-Martinuskerk. In deze kerk wordt nu elke morgen om tien uur een mis gehouden voor de hele regio. Aan de kerk hangt een groot spandoek met de tekst ‘Geloof, hoop en liefde, maar de grootste is de liefde’.

Bij de prachtige h..

