Coronateststraat op Schiphol

De eerste coronateststraat in Nederland voor mensen zonder klachten is geopend op Schiphol. Reizigers uit landen met een oranje of rood reisadvies kunnen daar terecht. De uitslag volgt, net als bij alle andere Nederlandse teststraten, binnen 48 uur. 'We willen zo kijken hoeveel mensen uit het buitenland naar Nederland komen die ziek zijn zonder dat ze klachten hebben', legt Saskia van Egmond van de GGD Kennemerland uit. Ze benadrukt dat iedereen die in aanmerking komt om zich te laten testen al de oproep krijgt om in thuisquarantaine te gaan. <

