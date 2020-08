Wij creëren onze welvaart ten koste van arme landen

Ralf Bodelier schrijft dat groei de enige manier is om de wereld duurzamer en welvarender te maken (ND 11 augustus). Omdat alleen welvarende landen in staat zijn deze doelen effectief na te streven. Op het eerste gezicht klinkt dit logisch en natuurlijk aantrekkelijk. Maar ik heb toch het idee dat er iets niet klopt. Want die welvaart bij ons in het 'duurzame' en rijke westen creëren wij immers niet zelf, op ons eigen stukje wereld, maar ten koste van de arme landen. Wij gebruiken hun deel van de wereld er als het ware bij. Overigens niet alleen in de vorm van grondstoffen, maar ook van veel te goedkope arbeid. De theorie is: zouden alle mensen op de wereld onze westerse levensstandaard hebben, dan hebben we drie wereldbollen nodig qua oppervlakte en grondstoffen. Dan is de goedkope arbeid nog niet eens ingecalculeerd. En krijgen we die zogenoemde duurzaamheid ook niet alleen maar voor elkaar ten koste van de arme landen?