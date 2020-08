Eeuwige rust naast de school

Begraafplaatsen in Nederland hebben hun eigen sfeer. In deze zomerserie bezoeken redacteuren kerkhoven en stadsbegraafplaatsen, noodvoorzieningen en natuurbegraafplaatsen. Vandaag: de begraafplaats naast de Nederlands-hervormde kerk in Hedel.

De begraafplaats in Hedel en de Nederlands-hervormde kerk met zijn witte houten torentje. (beeld nd)

Hedel is een dorp aan de Maas, in de Bommelerwaard. Het is nog net Gelderland, als je de bruggen overgaat, ben je in de provincie Noord-Brabant. Die bruggen zijn ook al oud; het ijzeren rasterwerk voor de trein is er al sinds bijna 150 jaar en de prachtige boogbrug van metaal en beton die de voormalige rijksweg overspant, is een gevalletje wederopbouw.

Hedel heeft twee gezichtsbepalende kerken, die je vanaf rivier en weg ziet liggen. Wij woonden tegenover de rooms-katholieke kerk, een met een uienkoepeltje bekroond bakbeest uit 1949. In mijn jeugdige fantasie leek het een militair mannetje dat op de kolonel in Stratego leek, met de daken als schouder. De kerk werd in recordtijd gebouwd nadat de neogotische voorganger was stukgeschoten in ..

