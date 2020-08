... dansen de muizen op muziek van hun zelfgekochte elpeetjes. Dat moet althans het kunstenaarscollectief Anonymouse gedacht hebben, toen ze dit miniatuurplatenzaakje oprichtte in de Zweedse stad Lund.

In het winkeltje is het muizenthema tot in de puntjes doorgevoerd. Elk detail verwijst naar knaagdieren, naar klein-zijn en naar allerhande noot- en kaassoorten. Je vindt er platen van zanger Johnny Cashew, van de rockers van Rats Against the Machine en van popgroepen van weleer, zoals de Spice Gerbils en Destiny's Cheese. Zelfs het iconische album The Dark Side of the Moon van Pink Floyd staat in de etalage, al is het driehoekige prisma op de cover wel vervangen door een stuk gatenkaas. En uiteraard hangt er een poste..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .