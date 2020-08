Vijf aanhoudingen na dood Bas van Wijk

De politie heeft woensdag vijf verdachten aangehouden voor de schietpartij zaterdag bij een recreatieplas in Amsterdam die de 24-jarige Bas van Wijk het leven kostte. Het gaat om vijf Amsterdammers in de leeftijd van 18 tot 26 jaar oud. Volgens de Amsterdamse zender AT5 zitten de verdachten in alle beperkingen. Er worden daarom geen bijzonderheden over hen en/of de verdenkingen tegen hen gedeeld. <

Slapende bestuurder rijdt Haags terras op

Op de Dierenselaan in Den Haag is een auto woensdagochtend een terras op gereden. Daardoor zijn twee mensen lichtgewond geraakt, meldt de politie. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis. Uit politieonderzoek blijkt dat de bestuurder, een 31-jarige man uit Den Haag, ..

