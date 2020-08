Griekse tragedie in Groesbeek

De mens is gewoon een raster over de wereld te leggen. Voor u nu denkt: wat is dat voor gefilosofeer, wacht heel even. Ik bedoel eenvoudigweg dit: als je ergens in het land bent, doet de plaats waar je je bevindt vaak ergens aan denken. Ik denk bijvoorbeeld aan voetbalclubs. Dus als ik Arnhem hoor, denk ik Vitesse. Anderen denken bij Arnhem misschien aan een historische gebeurtenis of iemand die in onze ogen werkelijk van betekenis was voor het wereldgebeuren, ik denk aan een eenvoudig lijkend balspel. Nu zou iedereen die niet van sport houdt natuurlijk af kunnen haken. Maar eenieder die doorleest zal ontdekken dat voetbal in deze contreien meer dan een spel is.

geschiedenis

Terug naar Arnhem. Ik hou van bladeren in de Bosatlas, dus toen ik hoorde dat dit mijn vertrekplaats zou zijn, borrelde de ene na de andere reisbestemming in mij op. Toch was ik er al snel uit: Groesbeek, een flink uit de kluiten gewassen dorp achter Nijmegen. Daarover later meer, want vlak voor ik vanmorgen vertrok, kreeg ik een mail van een lezer. Of ik het leuk vond om even langs te komen. Natuurlijk! Dus fiets ik eerst richting Heveadorp, een plaatsje dat zo’n zeven kilometer ten westen van Arnhem ligt.

Ik bel aan en daar staat Nico Havinga met zijn vijf maanden oude zoontje Joshua op de arm. Zijn vrouw Marjan is aan het werk, maar komt ook even in de tuin zitten. Ik krijg geschiedenisles, want Nico vertelt me dat ik..

