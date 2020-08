‘Cocaïnewasserij is nieuwe smokkelmethode’

Nijeveen

‘Het grootste probleem van de Colombiaanse drugshandelaren is de enorme toename van het aantal onderscheppingen van coketransporten de laatste jaren’, zegt de directeur van het drugsprogramma van onderzoeksdenktank Transnational Institute. ‘Het oude beeld dat 10 procent van de internationale drugshandel wordt onderschept, klopt niet meer. De laatste vijf jaar is het aantal onderscheppingen verdubbeld.’

Dat geldt vooral voor de cocaïneproductie in het Andesgebergte, met Colombia als hotspot. ‘Meer dan de helft van de jaarlijkse productie in de Andes wordt ergens onderschept en in beslag genomen. Dat is een enorme kostenpost voor de drugshandel. Tot voor kort compenseerden ze dat verlies door de pr..

