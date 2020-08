Tour vervangt Koningskind-vakantie

Bunschoten

De vakanties van Dit Koningskind kunnen elk jaar rekenen op bijna vierhonderd deelnemers. Samen met vrijwilligers vertrekken ze naar alle uithoeken van het land, en daarbuiten, om een week lang vakantie te vieren. Door de coronacrisis kon het dit jaar niet doorgaan. In plaats daarvan is de Zomertour in het leven geroepen. Sinds 16 juli reist de organisatie langs twintig locaties: van Vlissingen tot Groningen. De tour eindigt vrijdag in Zwolle.

Bij de Immanuelkerk in Bunschoten schalt woensdag 'We Will Rock You' over de parkeerplaats. Verderop wapperen de blauwe vlaggen van Dit Koningskind. ‘Het draait allemaal om in het moment zijn. Elkaar ontmoeten en genieten’, vertelt Peter van den Enden, directeur van..

