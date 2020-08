Blauwalg rukt snel op door hittegolf

Waterschap Brabantse Delta voert sinds woensdag geen water meer aan in de Auvergnepolder bij Halsteren om verspreiding van de ziekmakende bacterie te stoppen. Op veel andere plaatsen in het land wordt zwemmen in natuurwater afgeraden vanwege blauwalg. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de temperatuur van het water in de grote rivieren zo ver is opgelopen dat ook daar op sommige plekken blauwalg en botulisme kunnen opduiken.