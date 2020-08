ICT'er werkt vaakst vanuit huis

Den Haag

ICT'ers werken tijdens de coronacrisis het vaakst vanuit huis. Op jaarbasis is het aandeel thuiswerkers onder ICT-werknemers in het tweede kwartaal verdubbeld, tot ruim 40 procent. Dat is de grootste toename van alle beroepsklassen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Managers, werknemers met een creatief of taalkundig beroep en werknemers met een pedagogisch beroep werken ook relatief vaak vanuit huis. Het aandeel thuiswerkers was bij al die banen ruim 35 procent. Daartegenover staan werknemers met technische of dienstverlenende banen. Zij kunnen niet of nauwelijks thuiswerken. <