Kampeerders komen bij van noodweer: ‘De tent is ingezakt en de stoelen steken erdoorheen’

Olaf Stoppel toont een scheur in de tent. (beeld nd)

Lunteren

‘Alles was nat’, zegt Anda Bregman terwijl ze voor haar caravan een oranje slaapzak uitwringt. Naast haar staat een rek met drogende kleding. ‘Het water stond tot halverwege de onderbenen. En de tent van onze dochter en schoonzoon is helemaal kapotgewaaid.’ Het is een van de verhalen de dag na het noodweer in Lunteren en omstreken.

Hoewel het drooggele gras op camping Beukhof anders doet vermoeden, regende en stormde het er dinsdagavond flink. Woensdag, in de loop van de dag, liggen er nog wat kleine takken en drogen veel mensen hun spullen. ‘Eerst regende en waaide het enorm. Dat was al heftig genoeg. Daarna stroomde het water uit het beekje achter de camping de velden over’, legt campingeigenaar Henny Beukhof uit.

Bregman was tij..

