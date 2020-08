Abortus is zelden onderwerp van gesprek: ‘Zo houd je het taboe erover in stand’

Bijna 70 procent van de Nederlanders praat nauwelijks over abortus. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van het Humanistisch Verbond.

Amsterdam

Hoewel er volgens vier van de vijf Nederlanders geen reden is voor schaamte na een abortus, blijft het een zelden besproken onderwerp. Volgens Eva de Goeij van het Humanistisch Verbond komt dit doordat een deel van de mensen die een abortus heeft gedaan, zich schaamt. ‘Daarom houden zij het voor zichzelf, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor een oordeel. Daardoor wordt er weinig over abortus gepraat.’

Onder ouderen (55+) is het percentage dat bijna nooit over abortus praat het grootst: 76 procent. Bij jongeren (18-34 jaar) is dit 59 procent. Dat terwijl 85 procent van de Nederlanders vindt dat een gesprek over dit onderwerp altijd moet kunnen plaatsvinden.

Deze cijfers staan niet op zichzelf, stelt De Goeij. ‘Abortus staat nog alt..

