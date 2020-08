Den Haag

Als na onderzoek van de GGD blijkt dat iemand in contact is gekomen met een met het coronavirus besmet persoon, moet diegene voortaan verplicht in quarantaine. Dat schreef coronaminister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Tot dusver gold er alleen een dringend advies. Wie zich niet aan een 'gedwongen quarantainemaatregel houdt, pleegt een strafbaar feit'.

