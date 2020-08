Op een na drukste week voor Reddingsbrigade

Reddingsbrigade Nederland is in de periode van vorige week maandag tot en met afgelopen zondag 2435 keer in actie gekomen. Het was de op een na drukste week ooit, laat een woordvoerder weten. Tijdens de hittegolf van eind juli vorig jaar werden 2547 hulpverleningsacties geregistreerd. <

beeld anp

Politie zoekt beelden van steekpartij Scheveningen

De politie in Den Haag is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal van het steekincident op de Pier in Scheveningen. Daar werd maandagavond rond 18.30 uur een negentienjarige Rotterdammer neergestoken, die later in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen. Er werden twee verdachten aangehouden. De Haagse burgemeester Jan van Zanen is eerder dan gepl..

