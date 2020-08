Microbioloog Peter de Man vindt dat het RIVM niet genoeg openstaat voor conclusies over ventilatiesystemen

Arts-microbioloog Peter de Man was betrokken bij het onderzoek naar de corona-uitbraak in het verpleeghuis in Maassluis. Hij maakt zich zorgen dat het RIVM niet genoeg openstaat voor de conclusies over het virusverspreidende vermogen van bepaalde ventilatiesystemen.

Al snel na de grote corona-besmetting in een verpleeghuis in Maassluis ging de verdenking uit naar het klimaatbeheersingssysteem. ‘Er was genoeg reden om artsen te waarschuwen.’

Maassluis

‘Wij achten het als vakgroep zeer aannemelijk dat er sprake is geweest van verspreiding van het virus door de lucht onder invloed van het ventilatiesysteem.’ Dit zegt Peter de Man, als arts-microbioloog van het Franciscus Gasthuis & Vlietland betrokken bij het onderzoek naar de corona-uitbraak in verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis.

De patiënt die het virus mee naar binnen nam, hield niet goed afstand. Maar, zegt De Man: ‘Er raakten veel mensen die op één plek waren geweest in zeer korte tijd besmet. Een heel scherpe piek. In maart zagen we in verpleeghuizen een ander patroon: een serie van besmettingen, over een langere tijdspanne.’

