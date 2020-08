Facebook verwijdert blackface (en dus Zwarte Piet) van haar platformen. Roetveegpieten mogen wel

Amsterdam

Daarmee scherpt Facebook de huisregels flink aan ter bestrijding van racisme en haatzaaien. Het nieuwe beleid gaat in over enkele weken.

Een foto van een persoon met een zwart geschminkt gezicht, in combinatie met een karikaturaal element als grote lippen, een pruik, oorbellen of een pietenpak zullen worden verwijderd op Facebook en Instagram. Dit gebeurt in eerste instantie na melding van een gebruiker, waarna een content moderator beslist. Afbeeldingen van Zwarte Piet in combinatie met een discussietekst of als onderdeel van een journalistiek verslag blijven toegestaan.

Ouders die een fotootje uploaden van een Sinterklaasintocht met ..

