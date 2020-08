De beeldentuin: Bijzondere momenten delen bij de notenboom, achter in de tuin

Weelderig bloeien de bloemen in de achtertuin van Tamara Straatman in Tilburg. Rechts achter in de tuin staan de geitjes en links torent een gingko, een Japanse notenboom, boven de tuin uit. Maar voor je daar bent, wandel je langs een zwembad, de kippen en leidt de aanhankelijke hond Mylo je af. Straatman is opgegroeid in het noorden van de Brabantse stad. ‘Ik kom uit een arbeidersgezin met een heel traditionele rolverdeling en flink wat problemen. Mijn moeder had psychische problemen en mijn vader is alcoholist.’ Straatman zit inmiddels in haar prinsessenprieel en haar felroze nagellak valt op, wanneer ze haar zonnebril even afzet.

Drie jaar geleden veranderde haar leven volledig, maar daarvoor ging het niet altijd over rozen. ‘Er zijn m..

