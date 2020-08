Bekeerd Koerdisch gezin in Middelburg vreest bij uitzetting naar Turkije wraak van familie

School en kerk in Middelburg zetten alles op alles om een christelijk, Koerdisch gezin in Nederland te houden. De Immigratie- en Naturalisatiedienst wil het gezin terugsturen naar Turkije, maar daar wacht familie die gezinsleden met de dood bedreigt.

Het Koerdische gezin verblijft in het azc in Middelburg. (beeld Marjan Waleson)

Middelburg

Het gezin Elmas, dat voorheen islamitisch was, verblijft sinds oktober 2015 in Nederland. Annemiek de Quelerij, directeur van basisschool De Regenboog in Middelburg, waar de kinderen op zitten, is een van de personen die zich inzet om een verblijfsvergunning voor het gezin te regelen. Het hele gezin lijdt onder de procedure, zegt ze.

‘Vooral met vader Irfan gaat het niet goed. Hij praat niet en eet en drinkt nauwelijks. Daarvan raakt moeder Pijan in paniek. De kinderen, Job en Deniz, maken alles mee. Als directeur van de school waar ze op zitten, maak ik me zorgen om hen. Als het met de ouders niet goed gaat, dan ook met de kinderen niet.’ De rechtbank doet binnenkort in hoger beroep uitspraak over het lot van het gezin.

