Arrestaties azc Gilze na mishandeling

Gilze

Twee mensen in het Asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze zijn opgepakt vanwege de zware mishandeling van twee vrouwen in het azc. De politie meldt dat een 26-jarige man en een 21-jarige vrouw, allebei afkomstig uit Nigeria, zijn opgepakt.

De mishandeling van de twee vrouwen van 20 en 22 jaar oud, die een relatie met elkaar hebben, vond vorige week plaats. De 20-jarige vrouw werd geslagen en de 22-jarige vrouw werd met kokend water overgoten. Zij liep hierbij tweedegraads brandwonden op en moest naar het ziekenhuis. <