Radboudumc laat bezoekeruit risicogebied niet binnen

Ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen laat geen bezoekers meer toe die in de afgelopen twee weken naar een land zijn geweest waarvoor het reisadvies ‘oranje’ of ‘rood’ is.

Nijmegen

Patiënten die in deze risicogebieden zijn geweest worden wel opgenomen, maar in isolatie. Mensen met een afspraak bij een van de poliklinieken die net zijn teruggekeerd uit de betreffende gebieden worden geholpen, maar met extra beschermende maatregelen. Bezoekers wordt voordat ze het ziekenhuis binnengaan gevraagd waar ze de afgelopen twee weken zijn geweest.

'Om ook na de vakantieperiode de veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers te waarborgen, voert het Radboudumc vanaf maandag 10 augustus een aantal aangescherpte maatregelen door voor medewerkers, patiënten en bezoekers', aldus het universitair ziekenhuis.

overlast

Het ziekenhuis wijst erop dat het aantal coronabesmettingen in een land of regio opeens kan oplopen, waardoor het reisadvies tijdens de vakantieperiode plotseling kan wijzigen van code ‘geel’, naar ‘oranje’ of zelfs ‘rood’. 'Wij begrijpen dat deze nieuwe aanscherping voor overlast kan zorgen voor onze patiënten, bezoekers en begeleiders, maar vragen met klem uw begrip hiervoor en medewerking hieraan.'

Voor veel landen is het reisadvies inmiddels aangescherpt tot code oranje. Mensen krijgen het advies alleen naar deze gebieden te reizen als dit echt noodzakelijk is. Reizigers die er zijn geweest, krijgen het dringende advies na terugkeer twee weken in quarantaine te gaan. <