Giro555 verzamelt eerste 2,2 miljoen

De nationale actie voor de slachtoffers van de verwoestende explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet heeft binnen 72 uur de eerste 2,2 miljoen euro aan giften opgeleverd, blijkt uit een eerste tussenstand van Giro555.

Den Haag

Door de enorme ontploffing van een opslagplaats waar tonnen explosief ammoniumnitraat lagen opgeslagen zijn zeker 158 doden gevallen en 5000 mensen gewond geraakt. De schade in en rond de haven van Beiroet is kolossaal en loopt in de miljarden euro's. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden.

Marcel van der Steen van Giro555 zegt vanuit Beiroet: 'Fantastisch dat de noodhulpverlening in volle gang is.' <