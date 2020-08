Reddingswerkers USAR terug in Nederland

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR is maandag teruggekeerd van de operatie in Beiroet, die woensdag begon. Het team is aan het begin van de avond geland op vliegbasis Eindhoven. 'We zijn weer op Nederlandse bodem', aldus een woordvoerder. Er blijven twee personen in Beiroet achter om te helpen met de logistiek van het materieel. Woensdag vertrekt naar verwachting het vrachtvliegtuig vanuit Libanon met alle apparatuur. <

beeld anp

Politie vindt ruim 100 kilo cocaïne in bestelbus

De politie heeft na een aanhouding op de A2 bij Abcoude 104 kilo cocaïne ontdekt in een verborgen ruimte van een bestelauto. De bestuurder van 31 jaar en zijn Albanese bijrijder van 24 jaar zitten vo..

