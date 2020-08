Na drie droge zomers zit het grondwater diep

De combinatie van aanhoudende droogte, een hittegolf en vakanties in eigen land dreigt het waterleidingnet in Oost-Nederland te overbelasten.

Vitens voorziet 5,8 miljoen huishoudens in Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland van drinkwater. Sinds donderdag de hitte begon, wordt er in sommige gebieden tot 70 procent meer drinkwater verbruikt, aldus het bedrijf.

Gewoonlijk is 1 miljard liter water per dag voldoende om iedereen van drinkwater te voorzien, maar vrijdag was ruim 1,4 miljard liter nodig: een record voor Vitens. De druk in de leidingen dreigt weg te vallen, waarschuwde een woordvoerder zaterdag. ‘Op sommige plekken kan het gevolg daarvan zijn dat er geen water meer uit de kraan komt.’

Het nijpendst is de situatie in de Achterhoek en Twente, waar de drinkwaterwinning concurreert met de waterbehoefte van landbouw en natuur. Maar ook de ..

