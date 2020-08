Drenkelingen van Schier

Als op 4 mei op Schiermonnikoog de doden worden herdacht, op begraafplaats Vredenhof, worden er acht volksliederen gespeeld: van Marokko, Nieuw-Zeeland, Australië, Polen, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Canada. Uit al die landen ligt hier wel iemand. In 1917 kreeg Schiermonnikoog deze speciale begraafplaats voor drenkelingen. ‘Tot die tijd spoelde er een paar keer per jaar een lichaam aan. Die werden bij de kerk begraven. Maar in de Eerste Wereldoorlog waren het er ineens veel meer, soms vijf op een dag. Omwonenden van de kerk begonnen zich zorgen te maken over het drinkwater in hun put. Vandaar dat drenkelingen sindsdien hier apart worden begraven’, vertelt Wyb Jan Groendijk. Hij kreeg in 1980 het beheer over Vredenho..

