Op de macht de Holterberg op

Hoewel ik als kind vurig hoopte op meer, is mijn wielercarrière nooit verder gekomen dan enkele dikkebandenraces. Tot vandaag. Vandaag is fietsen voor één dag mijn beroep. Ondanks dat ik me door de fietstassen meteen twee keer zo oud voel, ben ik even fietsprof. Met het zomerse weer is het mijn Tour de France. Zonder volgwagen en zonder uitgestippelde etappe, maar dat laatste geeft me alleen maar meer vrijheid.