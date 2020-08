Kustwacht hijst twee dagen achter elkaar de rode vlag. ‘Wat onder water gebeurt, zie je niet’

Zandvoort

Ernst Brokmeier maakte het in dertig jaar nog maar vier keer mee dat de rode vlag gehesen werd op het Zandvoortse strand. En nog nooit eerder was het vanwege een gevaarlijke stroming. Maandag hing de vlag in top bij het strand van Zandvoort, net als zondag, toen er iemand verdronk voor de kust. Langs de hele Nederlandse kust verdronken zondag vier mensen: twee bij Den Haag en nog een bij Wijk aan Zee.

Mensen die in problemen komen in het water of verdrinken, krijgen te maken met een stroming van het land af, zegt Brokmeier, persvoorlichter van de reddingsbrigade van Zandvoort. ‘De laatste weken is er veel noordenwind geweest. Daardoor zijn de zandbanken afgevlakt. Als mensen dan naar die zandbanken gaan, kunnen ze vaak moeilijk t..

