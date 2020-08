Met oogstmachines kan het tijdens een hittegolf zomaar misgaan. Dit kunnen boeren doen

Amersfoort

Eigenlijk liep het afgelopen vrijdag nog best goed af in het Drentse Oosterhesselen. Want terwijl een boer bezig was met de graanoogst, brak er brand uit. Een aantal brandweerauto’s was snel ter plaatse en doordat de boer met een cultivator in de grond een cirkel rond de brand wist te maken, brandde niet de hele akker af. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet bekend. Maar het zou zomaar kunnen dat één van de machines oververhit raakte waardoor het stro vlam vatte. Het was in ieder geval niet zo dat één van de machines zelf vlam had gevat.

Dat was maandag wel anders in Emmer-Compascuum, waar een balenpers tijdens het werk in brand vloog en een groot deel van de akker afbrandde. De brand brak om 13.00 uit, en was ruim drie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .