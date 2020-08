Zij was op vakantie in Lobith

en helemaal klaar met Covid.

'Het leven is een feest

zonder dat akelig beest;

het vaccin is nabij, dat geloof ik!'

