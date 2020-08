Luchtkwaliteit zeer slecht door aanhoudende hitte

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dat mensen die gevoelig zijn voor slechte lucht er goed aan doen binnen te blijven en rustig aan te doen. Dat geldt vooral voor het einde van de middag en het begin van de avond, de momenten waarop de lucht het meest verontreinigd is. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, als er weinig wind staat. Vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. De smog kan leiden tot luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Ook kunnen astmaklachten erger worden en kan de longfunctie afnemen. Daarnaast kan vervuilde lucht irritatie aan ogen, neus en keel veroorzaken.

Door het aanhoudende warme weer is de luchtkwaliteit in grote delen van Nederland ‘onvoldoende’. Vooral het zuidwesten heeft last van smog door ozon: daar is de luchtkwaliteit ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’.

Naast de slechte luchtkwaliteit is er ook steeds blauwalg te vinden in natuurwater. Op de website zwemwater.nl staan inmiddels meer dan honderd plekken waar een negatief zwemadvies geldt. Wie in aanraking komt met blauwalg, kan last krijgen van irritaties aan ogen en huid. Ook kunnen zwemmers last krijgen van hoofdpijn, maag- en darmklachten, of ergere gezondheidsklachten.

