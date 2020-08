‘Het beeld zit al in de steen, jij moet het alleen nog onthullen’

Met de inrichting van een tuin kun je een statement maken. Het Nederlands Dagblad belt aan om het verhaal erachter te horen. Vandaag: Nicolette Biessels (55) uit Utrecht over een Afrikaans beeld in haar tuin dat haar op het spoor zette van beeldhouwen.

Het stenen gezicht in de met schuttingen omzoomde achtertuin bij het oude huis in Utrecht-Oost ziet er groezelig uit. Het weer heeft zijn uitwerking gehad op het beeld. Het is de hoogste tijd voor de jaarlijkse poetsbeurt, zeker nu de fotograaf langs komt. Het masker waarin je zowel het gelaat van een mens als een aap kunt zien, krijgt dan weer zijn glanzende, groene kleur – opaal – terug, vertelt Nicolette Biessels. In het dagelijks leven verdient zij de kost als mede-eigenaar van een communicatiebureau. Haar vrije uren steekt zij in haar passie: beeldhouwen.

Het beeld op de achterplaats met tegels, struiken, planten en sculpturen, voert Biessels terug naar Afrika, waar de oorsprong ligt van haar beeldhouwwerk. In 1998 verras..

