Hongerend in het jappenkamp

In de zomer van 1945 smachtten tienduizenden Nederlanders in Japanse interneringkampen naar het einde van de oorlog.

Nederlandse mannen in een Japans interneringskamp in 1945. (beeld Nationaal Archief)

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 63: de jappenkampen in Nederlands-Indië.

Tijdens de bezetting van Nederlands-Indië hielden de Japanners de stemming onder de bevolking goed in de gaten. Inheemse waarnemers rapporteerden wat ze hoorden en zagen. Begin 1945 berichtte een rapporteur enigszins omfloerst, dat de bevolking ‘een ernstige verwikkeling in de situatie’ verwachtte. Helderzienden in de kampongs meenden te weten dat er voor eind februari ‘moeilijkheden’ zouden komen. Van de blanken verwachtte de inheemse bevolking weinig goeds meer. ‘Ze heeft met hen geheel afgedaan.’

De meeste blanken zaten begin 1945 al ..

