Verdwijnen van insecten verstoort de samenhang

De kleine rode weekschildkever of soldaatje is een algemene soort. (beeld Theo Haerkens)

Leiden - Amersfoort

Insectenliefhebbers die vroeger naar Frankrijk afreisden om een bepaalde soort te zien, kunnen die tegenwoordig in Leeuwarden vinden, een gevolg van de klimaatverandering.

Hoewel er discussie is over de juistheid van deze berichten, klinken ze als goed nieuws voor de insecten. Het tegendeel is het geval. De aantallen gaan al decennia achteruit en soorten die worden (her)ontdekt maken dat niet goed. Theo Zeegers, projectleider bij EIS Kenniscentrum insecten in Leiden: ‘Tegenover elk nieuw insect staat het verlies van andere soorten. Het is een stuk lastiger dat te melden, want je weet nooit wanneer je de laatste hebt gezien.’

Zeegers signaleert dat veel amateur-entomologen erg bezig zijn met nieuwigheden, met ..

