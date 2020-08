Amersfoort

Nederlanders zijn een stug volkje. Vraag dat maar aan de expats, vaak hoogopgeleide buitenlandse werknemers die hier zijn neergestreken. Meer dan de helft van hen vindt het moeilijk Nederlandse vrienden te maken.

Daarmee scoort ons land slecht in een onderzoek van InterNations, een platform voor expats wereldwijd. De organisatie bevroeg meer dan 1500 mensen over hun ervaringen in het land waar ze werken. Op het onderdeel relaties met de lokale bevolking staat Nederland in de onderste regionen van de ranglijst -- op plek vijftig van de 58 onderzochte landen.

‘Mensen zijn vriendelijk, maar staan niet open voor vriendschappen met niet-Nederlanders’, citeert het rapport een Zweed in Eindhoven. Ook is het volgens expats moeilijk Neder..

