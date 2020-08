Reddingsbrigade: nog steeds risico's

IJmuiden

Badgasten moeten in zee nog steeds rekening houden met stromingen en muien. Daarvoor waarschuwt Reddingsbrigade Nederland. 'We hebben nog geen beeld dat het minder is geworden', zegt een woordvoerder. 'Mensen moeten nog steeds oppassen. Het kan per locatie verschillen.' De plaatselijke reddingsbrigades houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen gevaarlijke plekken in zee markeren. Ook adviseert de reddingsbrigade niet buiten haar toezichtsgebied te recreëren. De afgelopen dagen zijn langs verschillende stranden tientallen mensen in de problemen gekomen door sterke stromingen en muien. <