Brandende akker

In het Drenthse Oosterhesselen is vrijdagmiddag brand uitgebroken op een korenakker. De brandweer was snel ter plaatse en voorkwam dat het vuur zich verder verspreidde. De boer en eigenaar hielp door met een cultivator snel een cirkel rond het vuur te maken. Vanwege de aanhoudende droogte is de brandweer extra alert op natuurbranden. <

