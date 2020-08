WoonPlaza in Amsterdam-Zuidoost blijft voorlopig gesloten vanwege ernstige bouwkundige gebreken.

Amsterdam

Dat meldt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het complex aan de Sijsjesbergweg is donderdag ontruimd, nadat in het pand scheuren waren aangetroffen. Een adviseur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied noemde de situatie ernstig. 'Een cruciale boutverbinding van een ondersteuningsconstructie van een hooggelegen verbindingsvloer tussen twee gebouwdelen was totaal bezweken.' De eigenaar moet een herstelplan maken. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zal dit beoordelen. <