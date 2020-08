Dwalen in het koele dennenbos

‘Ik dacht dat de krant er altijd op tijd bij is’, schatert Albert Slagter in zijn fietsenwinkel bij het centrum van Emmen. Hij is het prototype van een altijd gemoedelijke Drent. De fietsenmaker heeft gelijk. Mijn voornemen vroeg op de fiets te stappen ging in rook op, toen collega Hilbert Meijer meldde dat de zaak waar hij de ND-fiets had gestald, pas om 10.00 uur open zou gaan. Door onvoorziene omstandigheden ben ik nog later in de winkel. In de korte tijd dat ik hem spreek, formuleert Slagter zijn levensmotto in onvervalst Drents: gewóón rustig blieven.