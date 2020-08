Kortjes binnenland (11)

Beschieting Amsterdams advocatenkantoor

Het pand van het Amsterdamse advocatenkantoor Kuijpers & Nillesen is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. De politie doet bij het pand aan de Falckstraat, in het centrum van Amsterdam, uitgebreid onderzoek. De Nederlandse Orde van Advocaten is 'geschokt' door de beschieting. <

beeld anp

9 jaar cel voor douanier Rotterdam om drugs

De rechtbank in Rotterdam heeft douanier Hassan O. veroordeeld tot negen jaar cel voor betrokkenheid bij de invoer van 1516 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven. Begin vorig jaar werd de bewuste lading onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met mango's uit Brazilië. Er was twaalf jaar tegen O. geëist. <

