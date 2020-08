Beurs eindigt met bescheiden winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is gisteren met kleine winsten het weekend in gegaan. Verliezen van eerder op de dag werden weliswaar goedgemaakt na meevallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, maar door zorgen over oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten was er van een jubelstemming geen sprake. Techinvesteerder Prosus was op het Damrak een grote verliezer.