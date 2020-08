'Persconferentie? Niks gezien'

Scheveningen

In de branding bij Scheveningen zitten vijf jongeren. 'Persconferentie?’ zegt een van hen, een jongen met donkere krullen. ‘Die heb ik helemaal niet gezien.' De anderen schudden hun hoofd. Nee, zij ook niet. Ze zitten dicht naast elkaar, maar op de vraag of ze zich niet een beetje aangesproken voelden, antwoorden ze volmondig 'nee'.

Een politieauto rijdt richting De Pier. Door te patrouilleren hoopt de gemeente Den Haag problemen vroegtijdig te signaleren.

In de buurt van De Pier zit Philip den Dekker (21). Hij vindt de waarschuwingen van Rutte maar onzin. 'Ik ben niet onoverwinnelijk, maar we zijn toch buiten? Dan is er volgens mij geen enkel probleem. Daarnaast laat ik me niet graag beperken...

