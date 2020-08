Inzamelingsactie redder groot succes

Nauwelijks een dag nadat er een inzamelingsactie op touw was gezet voor de begrafenis van de Poolse redder Marcin Kolczynski, is er meer dan voldoende geld gedoneerd om de man in Polen ter aarde te bestellen. De 37-jarige Poolse seizoensarbeider verdronk zondag nadat hij drie kinderen uit zee had gered bij Julianadorp (Noord-Holland).