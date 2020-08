Hoe bereik je jongeren met coronacampagne? ‘Blijf binnen is niet leuk, maar wel duidelijk’

Amsterdam

Het kabinet stond deze week opnieuw voor de lastige opdracht om de toename van het aantal coronabesmettingen in te dammen. Er is bezorgdheid over de oplopende cijfers, maar de mogelijkheden om gediciplineerd gedrag te bevorderen zijn beperkt. Vooral jongeren hebben steeds meer moeite met de coronaregels. Het aandeel van besmette jongeren stijgt en GGD’s herleiden veel clusters met nieuwe besmettingen naar jongerenfeesten. Een kwart van alle besmette personen sinds 1 juli is nu tussen de 20 en 29 jaar, zo blijkt uit de RIVM-cijfers.

Het RIVM werkt aan een voorlichtingscampagne om de jeugd te stimuleren de coronaregels na te leven. Frenk van Harreveld, hoogleraar gedragsbeïnvloeding en Bas van den Putte, hoogleraar gezondheidscommu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .