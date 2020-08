Positieve uitslag? In A’dam en R’dam moet je zelf je contacten waarschuwen

Amsterdam

Door de forse toename van het aantal besmettingen en het aantal contacten per geval hebben de gezondheidsorganisaties niet langer genoeg mensen om het contactonderzoek even grondig uit te voeren als voorheen.

‘We moeten keuzes maken’, zegt Anja Schreijer van de GGD Amsterdam. ‘We verliezen hiermee weliswaar de extra informatie die we krijgen als we het contactonderzoek zelf doen. Maar op deze manier kunnen we ons wél blijven concentreren op het belangrijke eerste gesprek met een besmet persoon. Hopelijk is deze situatie van korte duur.’

Het bron- en contactonderzoek van de GGD’en is het belangrijkste wapen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Door na te gaan waar mensen zijn besmet en met wie ze ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .