Nienke Nieuwenhuizen was het gezicht van de ouderenzorg tijdens coronacrisis: ‘Nu tijd voor bezinning’

Ze heeft onlangs drie weken vakantie gehad. En dat was ook wel nodig. Nienke Nieuwenhuizen (44) dacht – als een van de ‘gezichten’ van de ouderenzorg in Nederland – op nationaal niveau mee over maatregelen tegen de corona-uitbraak. ‘Het beschermen van bewoners, medewerkers en bezoekers is uiteindelijk redelijk gelukt.’

Vanuit de tuin van haar huis in Almere wijst ze naar haar werkkamer op de begane grond. ‘Daar heb ik vele dagen van acht uur in de morgen tot diep in de avond gewerkt.’ Nienke Nieuwenhuizen, werkzaam als specialist ouderengeneeskunde in een verpleeghuis in Hilversum en voorzitter van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) was vanaf eind maart betrokken bij het overleg van het Outbreak Management Team over de COVID-19-crisis.

In de eerste weken van juli heeft ze een poging gedaan tot vakantie. Dat is redelijk goed gelukt. ‘Ik had drie weken vakantie. De eerste week was een ontwenningsweek, waarin ik thuis was en nog een beetje heb gewerkt. Daarna ben ik met mijn man en onze twee kinderen naar Frankrijk gereisd.’ Ze wan..

