Complotdenken over corona wint terrein

Omstreden uitspraken van rapper Lange Frans over de premier, Geert Wilders en het koningshuis worden in politiek Den Haag ‘doodeng’ en ‘bizar’ genoemd.

Den Haag

Onder de indruk is rapper Lange Frans niet van de ophef die ontstond na het verschijnen van zijn podcast, die massaal wordt gedeeld op Twitter. Daarin fantaseert hij samen met ‘graancirkelspecialist’ Janet Ossebaard over een aanslag op publieke figuren zoals premier Rutte, Geert Wilders en het koningshuis. ‘Wij zijn van mening dat de top van Nederland zo corrupt is, dat wij hulp van buitenaf nodig hebben, om hier een frisse start te kunnen maken’, reageerde hij daarna in een video-persbericht op Twitter.

In de podcast dagdroomt het tweetal over de premier die wordt genoemd als een van de personen ‘die we gaan zien vallen’. Lange Frans vraagt zich af ‘of we dat zelf moeten doen’. Beid..

